Назовите 7 причин холодного климата в Антарктиде

География
Назовите 7 причин холодного климата в Антарктиде
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Долеко от солнца, она находится в Северном ледовом океане, Антарктида омывается 3 океанами (Тихий ,Индийский, Ледовитый) ,Антарктида всево лишь замержший участок океана
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