Помогите пожалуйста задача на месте в зале кинотеатра может сидеть каждый из троих школьников если на билетах указаны места с 18 по 20 в пятом ряду и ещо надо заполнить таблицу вот кароче ответа на задачу не знаю подскажите пож...

Математика

Помогите пожалуйста задача на месте в зале кинотеатра может сидеть каждый из троих школьников если на билетах указаны места с 18 по 20 в пятом ряду и ещо надо заполнить таблицу вот кароче ответа на задачу не знаю подскажите пожалуйста

Автор: Гость