Помогите пожалуйста задача на месте в зале кинотеатра может сидеть каждый из троих школьников если на билетах указаны места с 18 по 20 в пятом ряду и ещо надо заполнить таблицу вот кароче ответа на задачу не знаю подскажите пож...
Математика
Помогите пожалуйста задача на месте в зале кинотеатра может сидеть каждый из троих школьников если на билетах указаны места с 18 по 20 в пятом ряду и ещо надо заполнить таблицу вот кароче ответа на задачу не знаю подскажите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
(18+20)/2, 5+√4-3-2*2=19-9=10. Всё просто!!!
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