Помогите пожалуйста!! Какую работу надо совершить, чтобы тело массой 2кг находящийся на высоте 0,5 м поднять на высоту 0,75? какую при этом работу совершила сила тяжести? чему равны потенциальная энергия тел на этих высотах?
Физика
Помогите пожалуйста!! Какую работу надо совершить, чтобы тело массой 2кг находящийся на высоте 0,5 м поднять на высоту 0,75? какую при этом работу совершила сила тяжести? чему равны потенциальная энергия тел на этих высотах?
Ответ(ы):
Гость:
Высота =0,75-0,5=0,25м, тогда работа=0,25*9,8*2=49Дж
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