Сочинение писать на тему если бы я был дениской

Гость: Гость:

Если бы я был бы дениской я б учился может лучше я бы дураком не был . Если б был бы я дениской я бы в класе был бы лучший . Если б был бы я дениской я б токое совершил . Но нельзя же им мне быть я же .............. я же прост. в пропуске напеши имя !!! больше предумать не могу (ошибки сам или сама исправиш) :-)