Как пишется опесания что такое опесание напишите мини текст пожйалуста

Гость: Гость:

Текст-опИсание это текст в котором описывают какой-либо предмет, действие, происшествие.Например: За окном белый пушистый снег, небо разных оттенков, изредка выходит солнышко. На замерзшую рябину налетели красногрудые снегири. Их черные головки мелькают то тут, то там. Они весело чирикают и перелетают с ветки на ветку.