Как пишется опесания что такое опесание напишите мини текст пожйалуста

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Как пишется опесания что такое опесание напишите мини текст пожйалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Текст-опИсание  это текст в котором описывают какой-либо предмет, действие, происшествие.Например: За окном белый пушистый снег, небо разных оттенков, изредка выходит солнышко. На замерзшую рябину налетели красногрудые снегири. Их черные головки мелькают то тут, то там. Они весело чирикают и перелетают с ветки на ветку.
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