Сумма трех чисел 340.Второечисло на 10 больше, чем утро иное первое число, а третье на 10 больше удвоенного второго числа. Найдете данные числа.

Математика

Сумма трех чисел 340.Второечисло на 10 больше, чем утро иное первое число, а третье на 10 больше удвоенного второго числа. Найдете данные числа.

Автор: Гость