Сумма трех чисел 340.Второечисло на 10 больше, чем утро иное первое число, а третье на 10 больше удвоенного второго числа. Найдете данные числа.
Математика
Сумма трех чисел 340.Второечисло на 10 больше, чем утро иное первое число, а третье на 10 больше удвоенного второго числа. Найдете данные числа.
Ответ(ы):
Гость:
А+b+c=340 b=3a+10 c=2b+10 а+3*а+10+2(3*а+10)+10=340 а+3*а+6*а=340-10-20-10 10*а=300 а=30 в=3*30+10=100 с=2*100+10=210 проверка 30+100+210=340 340=340 успехов ответ а=30 в=100 с=210
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