Сумма трех чисел 340.Второечисло на 10 больше, чем утро иное первое число, а третье на 10 больше удвоенного второго числа. Найдете данные числа.

Математика
Сумма трех чисел 340.Второечисло на 10 больше, чем утро иное первое число, а третье на 10 больше удвоенного второго числа. Найдете данные числа.
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Ответ(ы):
Гость:
А+b+c=340  b=3a+10  c=2b+10    а+3*а+10+2(3*а+10)+10=340   а+3*а+6*а=340-10-20-10   10*а=300   а=30  в=3*30+10=100   с=2*100+10=210   проверка 30+100+210=340        340=340 успехов   ответ а=30  в=100  с=210
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