На пошив двадцати пяти наволочек израсходовали ткани на 32 метра 40 см больше,чем на 13 таких же наволочек. Хватит ли 110 метра ткани для пошива сорока таких же наволочек? Сколько метров ткани нужно для пошива сорока одной наво...
Математика
На пошив двадцати пяти наволочек израсходовали ткани на 32 метра 40 см больше,чем на 13 таких же наволочек. Хватит ли 110 метра ткани для пошива сорока таких же наволочек? Сколько метров ткани нужно для пошива сорока одной наволочки?
Ответ(ы):
Гость:
32 м. 40 см. = 32,4 м.Пусть на 13 наволочек необходимо х метров ткани, тогда на 25 наволочек необходимо (х+32,4) метров ткани. На 1 наволочку нужно х/13 или (х+32,4)/25 метров ткани. х/13=(х+32,4)/25НОК=32525х=13(х+32,4)25х=13х+421,225х-13х=421,212х=421,2х=421,2/12х=35,135,1 метра необходимо для 13 наволочкек.35,1 / 13 = 2,7 метра необходимо для 1 наволочки. Хватит ли 110м ткани для пошива сорока таких же наволочек?110 / 40 = 2,752,75 > 2,7ХВАТИТ Сколько метров ткани нужно для подшива сорока одной наволочки? 41 * 2,7 = 110,7 метров.110,7 метров ткани нужно для подшива сорока одной наволочки.
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