Составь текст-поздравление,запиши его(4-5 предложений)

Гость: Гость:

Дорогой именинник! В день твоего рождения от всего сердца желаем... Чтобы зеленый мерседес твоей жизни легко и счастливо вез тебя по жизни, преодолевая все препятствия и трудности, чтобы дорога шла по цветущему саду и чтобы рядом были все те, в ком ты нуждаешься. За твое благополучие и успех! Эмм ты не написал кому и с чем ...