Составь текст-поздравление,запиши его(4-5 предложений)
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Составь текст-поздравление,запиши его(4-5 предложений)
Ответ(ы):
Гость:
Дорогой именинник! В день твоего рождения от всего сердца желаем... Чтобы зеленый мерседес твоей жизни легко и счастливо вез тебя по жизни, преодолевая все препятствия и трудности, чтобы дорога шла по цветущему саду и чтобы рядом были все те, в ком ты нуждаешься. За твое благополучие и успех! Эмм ты не написал кому и с чем ...
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