Вычислите относительную молекулярную массу периодата натрия NaIO4.
Химия
Вычислите относительную молекулярную массу периодата натрия NaIO4.
Ответ(ы):
Гость:
M(NaIO4)=23+127+16*4=.214
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