Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол узкой гранью, а затем широкой. Что можно сказать о силе давления(F1 F2) и давлении, производимым бруском на стол, в этих случаях(p1 p2). Какие из нижеперечисленных ...

Физика

Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол узкой гранью, а затем широкой. Что можно сказать о силе давления(F1 F2) и давлении, производимым бруском на стол, в этих случаях(p1 p2). Какие из нижеперечисленных утверждений являются верными? 1 p=F/S 2 p1 lt; p2 3 p1 gt; p2 4 F1 gt; F2 5 F1 = F2 6 F1 lt; F2

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