Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол узкой гранью, а затем широкой. Что можно сказать о силе давления(F1 F2) и давлении, производимым бруском на стол, в этих случаях(p1 p2). Какие из нижеперечисленных ...
Физика
Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол узкой гранью, а затем широкой. Что можно сказать о силе давления(F1 F2) и давлении, производимым бруском на стол, в этих случаях(p1 p2). Какие из нижеперечисленных утверждений являются верными? 1 p=F/S 2 p1 lt; p2 3 p1 gt; p2 4 F1 gt; F2 5 F1 = F2 6 F1 lt; F2
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сторона ромба = 28см , а острый угол = 30гр. Найти площу ромба ОТВЕТ - 392см². Распишите решение гр -градусы
Математика
Из корзины взяли 7 яблок. сколько яблок осталось в корзине. выбери данные и дополни текст так,чтобы получилась задача, которую можно решить. 1 в ...
Биология
Помогите пожалуйста!! 30 баллов У человека одна из форм глухонемоты является реце??сивным признаком, карий цвет глаз- доминантный признак. Оба ро...
Математика