Сторона ромба = 28см , а острый угол = 30гр. Найти площу ромба ОТВЕТ - 392см². Распишите решение гр -градусы

Геометрия
Сторона ромба = 28см , а острый угол = 30гр. Найти площу ромба ОТВЕТ - 392см². Распишите решение гр -градусы
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