Во дворе весело играют ребята. Девочка нашла лопатку. Толя с сестрой Зоей пошли в лес . Вот как удача! Зоя нашла белый гриб. Утром дядя Толя слушал пение птиц. Под дубам белый гриб.подчеркнуть все существительные помогите

Русский язык

Во дворе весело играют ребята. Девочка нашла лопатку. Толя с сестрой Зоей пошли в лес . Вот как удача! Зоя нашла белый гриб. Утром дядя Толя слушал пение птиц. Под дубам белый гриб.подчеркнуть все существительные помогите

Автор: Гость