Во дворе весело играют ребята. Девочка нашла лопатку. Толя с сестрой Зоей пошли в лес . Вот как удача! Зоя нашла белый гриб. Утром дядя Толя слушал пение птиц. Под дубам белый гриб.подчеркнуть все существительные помогите
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Во дворе весело играют ребята. Девочка нашла лопатку. Толя с сестрой Зоей пошли в лес . Вот как удача! Зоя нашла белый гриб. Утром дядя Толя слушал пение птиц. Под дубам белый гриб.подчеркнуть все существительные помогите
Ответ(ы):
Гость:
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