Решите задачу с развернутым ответом...
Физика
Решите задачу с развернутым ответом...
Ответ(ы):
Гость:
Тело движется равно ускоренно, значит закон движения s=t+2t^2, тогда s=3+2*3^2=3+18=21 это вариант ответа 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Во дворе весело играют ребята. Девочка нашла лопатку. Толя с сестрой Зоей пошли в лес . Вот как удача! Зоя нашла белый гриб. Утром дядя Толя слушал...
Математика
Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла, по 20 кг в каждом. За д??нь продали одну седьмую часть этого масла. Сколько килограмм...
Физика
Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол узкой гранью, а затем широкой. Что можно сказать о силе давления(F1 F2) и давлении, ...