ПОМОГИТЕ, РОЧНО НУЖНО!!!!!
Математика
ПОМОГИТЕ, РОЧНО НУЖНО!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
6 задание. 24*13=312 (31) 31*7=217 (21) Ответ число 24 он задумал. вроде так!!!
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