На что указывают высокие показания артериального пульса

Биология
На что указывают высокие показания артериального пульса
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Гость:
Высокое артериальное давление указывает указывает на повышенный риск развития гипертонии.
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