Разложить на множители: 5a−5y+pa−py

Геометрия
Разложить на множители: 5a−5y+pa−py
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Ответ(ы):
Гость:
(5a-5y)+(pa-py)=5(a-y)+p(a-y)=(a-y)(5+p)
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