Назовите достижения отечественной науки и культуры первых послевоенных лет

История
Назовите достижения отечественной науки и культуры первых послевоенных лет
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Одним из главных направлений в фундаментальных научных исследованиях стали работы по использованию атомной энергии под руководством академика И. В. Курчатова и разработки ракетных систем под руководством С. П. Королева. Большой вклад в это дело внесли такие крупнейшие ученые, как А. Д. Сахаров, Я. Б. Зельдович, И. Е. Тамм, Ю. Б. Харитон. Результатом стало осуществление в декабре 1946 г. ядерной цепной реакции в первом в Европе атомном реакторе. В 1948 г. был пущен первый промышленный уран-графитовый реактор, а в августе 1949 г. прошло испытание советской ядерной бомбы. Работы С. П. Королева, назначенного главным конструктором по созданию комплексов автоматических управляемых ракет дальнего действия, привели к запуску в 1948 г. первой отечественной управляемой ракеты дальнего действия Р-1, а в 1949 г. — первой высотной геофизической ракеты В-1-А. В интересах оснащения армии новыми видами вооружений бурными темпами развивалась авиационная наука и техника. В апреле 1946 г. стартовали реактивные истребители Як‑15 и МиГ‑1. Новые типы самолетов и авиационных двигателей разрабатывали А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин, А. С. Яковлев, О. К. Антонов, А. И. Микоян и др. В 1946 г. вошла в строй в Москве первая ультракоротковолновая радиостанция. В 1951 г. под руководством академика С. А. Лебедева была смонтирована первая советская ЭВМ. Значительные успехи были достигнуты в развитии математики, механики, физики, астрономии, некоторых отраслей химии. ********Архитектура, живопись. Одной из главных задач советских архитекторов после окончания войны было восстановление разрушенных городов и сел. В ноябре 1945 г. было принято постановление о восстановлении 15 крупных старых русских городов — Смоленска, Курска, Орла, Ростова-на-Дону, Вязьмы, Новороссийска, Пскова, Новгорода, Севастополя, Воронежа, Великих Лук, Калинина, Брянска, Краснодара и Мурманска. Были восстановлены сотни других советских городов, заново построены десятки тысяч сел и деревень. Размеры жилищного строительства (только за годы четвертой пятилетки было введено в строй свыше 100 млн кв. м жилья) были беспрецедентными. Начали реализовываться генеральные планы восстановления и развития Москвы (готовившейся к своему 800-летию) , Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда и других городов. Архитекторы К. С. Алабян, Н. В. Баранов, А. В. Власов, В. А. Король, А. Г. Мордвинов и др. предлагали новые архитектурные решения. В частности, в Москве стали возводиться первые высотные здания, изменившие лицо города. Началось строительство новой очереди московского метро, превзошедшей по своему великолепию сооружения предвоенной поры. Постепенно восстанавливались и разрушенные войной известнейшие памятники культуры — Петродворец, Ясная Поляна, Михайловское, музей П. И. Чайковского в Клину, репинские Пенаты и др. В живописи основными темами становились мирный труд, новым картинам были присущи жизнеутверждающие мотивы («Хлеб» Т. Н. Яблонской, «Киргизская колхозная сюита» С. А. Чуйкова и др.) . В то же время тема «гениального вождя всех времен и народов» — Сталина — еще шире, чем прежде, была представлена во всех жанрах искусства ****Образование. Возрождение разрушенной войной образовательной системы. Начиналось оно со строительства школ. Только в 1946—1950 гг. было возведено 18 538 школьных зданий. В 1950/51 учебном году в 222 тыс. общеобразовательных школ страны обучалось около 35 млн. детей. Неуклонно росли расходы на науку и образование. Уже в 1946 г. они выросли в сравнении с предыдущим годом более чем в 2,5 раза. Была начата реализация прерванной войной программы всеобщего 7-летнего образования. Восстановления требовали новых специалистов высшей квалификации. В вузах было подготовлено 652 тыс. инженеров, учителей, врачей, агрономов и других специалистов, а средние специальные учебные заведения выпустили за это время 1278 тыс. человек.
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