Назовите кокое-небудь число которое меньше 0.17 но больше 0.16

Математика
Назовите кокое-небудь число которое меньше 0.17 но больше 0.16
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,161 или 0,162 или 0,163 или 0,164 или 0,165 или 0,166 или 0,167 или 0,168 или 0,169
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