Помогите написать сочинение на тему Мои мечты

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Помогите написать сочинение на тему Мои мечты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Например: однажды мне приснился сон, её как я еду на розовом лимузине и за окном все так красиво... Я вижу как птички сидят на проводах. Они поют самые красивые песни! А ещё я вижу парк, там белочки лазают по ветвям... И все так спокойно...весело. А потом мы остановились у ресторана "Магия Востока". Мы там покушали, попили. Мне купили вкусную шоколадку. И мы опять поехали кататься на лимузине. За окном была уже другая картина. Я уже вижу роскошный луг, а на лугу блестит рожь своими сногсшибательными ветками. На небе горит солнце и я еду и засыпаю.. Я всегда мечтала о таком дне и мечтаю что бы мне снились такие сны каждый день!
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