Помогите,пожалуйста В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблен?? выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен- ному слову пароним. Запишите подобранное слово. Это совершенно невоспитанн...

Русский язык

Помогите,пожалуйста В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблен?? выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен- ному слову пароним. Запишите подобранное слово. Это совершенно невоспитанный молодой человек, грубый, абсолютный НЕВЕЖА. Я был наказан за ПРОСТУПОК, совершённый неделю назад. ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ горный пейзаж вызывал восхищение. БЛАГОДАРНОЕ письмо было торжественно вручено директору школы. Сергей был из породы УДАЧЛИВЫХ людей, которым всё давалось легко.

Автор: Гость