Помогите,пожалуйста В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблен?? выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен- ному слову пароним. Запишите подобранное слово. Это совершенно невоспитанн...

Русский язык
Помогите,пожалуйста В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблен?? выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделен- ному слову пароним. Запишите подобранное слово. Это совершенно невоспитанный молодой человек, грубый, абсолютный НЕВЕЖА. Я был наказан за ПРОСТУПОК, совершённый неделю назад. ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ горный пейзаж вызывал восхищение. БЛАГОДАРНОЕ письмо было торжественно вручено директору школы. Сергей был из породы УДАЧЛИВЫХ людей, которым всё давалось легко.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сергей был из породы везучих людей
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