ЧТО ТАКОЕ ПОРТРЕТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА???

Гость: Гость:

В описании портрета человека входят такие компоненты: Возраст Фигура Рост Осанка Походка (если описываешь литературного героя) Лицо Глаза Волосы Руки – огромные ладоши, огромные ручища. Одежда Кроме того необходимо отметить психологическое состояние.