ЧТО ТАКОЕ ПОРТРЕТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА???

Литература
ЧТО ТАКОЕ ПОРТРЕТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В описании портрета человека входят такие компоненты: Возраст Фигура Рост Осанка Походка (если описываешь литературного героя) Лицо Глаза Волосы Руки – огромные ладоши, огромные ручища. Одежда Кроме того необходимо отметить психологическое состояние.
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