Из цветочного и солнечного города выехали о дновременно навстречу у друг другу Знака и Незнайка. Знака ехал со скоростью 56км.ч что составляет 8 одиннадцатый скорости Незнайки сколько часов после начала движения они встретятся,...

Математика
Из цветочного и солнечного города выехали о дновременно навстречу у друг другу Знака и Незнайка. Знака ехал со скоростью 56км.ч что составляет 8 одиннадцатый скорости Незнайки сколько часов после начала движения они встретятся, если расстояние между городами 532км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они встретятся через 8,2 часа
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