Из цветочного и солнечного города выехали о дновременно навстречу у друг другу Знака и Незнайка. Знака ехал со скоростью 56км.ч что составляет 8 одиннадцатый скорости Незнайки сколько часов после начала движения они встретятся,...

Математика

Из цветочного и солнечного города выехали о дновременно навстречу у друг другу Знака и Незнайка. Знака ехал со скоростью 56км.ч что составляет 8 одиннадцатый скорости Незнайки сколько часов после начала движения они встретятся, если расстояние между городами 532км?

Автор: Гость