Назовите крупнейшие центры металлургии, горнодобывающей и текстильной промышленности, сложившиеся во второй половине 19-го века.
География
Назовите крупнейшие центры металлургии, горнодобывающей и текстильной промышленности, сложившиеся во второй половине 19-го века.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупные горнодобывающие и металлургические центры сложились в европейской части страны и на Урале, закладывались на юге Сибири и в Забайкалье
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