Назовите основные этнические группы

Обществознание
Назовите основные этнические группы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если я не ошибаюсь: род, племя. народ, нации, национальности, расы и этносы.
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