Назовите основные идеи гуманизма ,которые развивали мыслители - гуманисты эпохи Возраждения Срооооочнооооо
Обществознание
Назовите основные идеи гуманизма ,которые развивали мыслители - гуманисты эпохи Возраждения Срооооочнооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные идеи гуманизма являлось отношение к человеку как к личности и как к индивиду, его месту в обществе и в божественном мироздании.Не знаю,то или нет.
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