Назовите по три примера кинетической и потенциальной энергии.

Физика
Назовите по три примера кинетической и потенциальной энергии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетической энергии: движущийся автомобиль  потенциальной - поднятая краном бетонная плита в недвижимом положении. висит яблоко на дереве. На высоте 2 метра над землёй. У него есть потенциальная энергия = mgh.  Когда это яблоко падает вниз, то это уже кинетическая энергия. = mV^2 / 2 Когда человек сидит на стуле, он обладает потенциальной энергией, т. е. возможностью что-то совершить. А бегущий человек обладает кинетической, энергией движущегося тела . Мяч бросают с какой-то высоты на землю. В верхней точки он обладает потенциальной энергией, кинетическая равна нулю. С уменьшением высота эта энергия тоже уменьшается. Когда мяч упадет на землю, он покатится. Его потенциальная энергия станет равной нулю, а кинетическая примет какое-то значение.
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