Составить диалог про казахские национальные игры три вопроса три ответа
Қазақ тiлi
Составить диалог про казахские национальные игры три вопроса три ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например -Салем Дария! - Салем Вадим! - Сен кандай улттык ойндар билесин? - Мен байге, кокпар, асык жане т.б ойндарды билем. -Сен асык ойнап кординба? - Ия ойнап кордим - Саган унадыма? - Ия унады -Жаксы сау бол Вадим! - Сау бол Дария!
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