Назовите,пожалуйста,качественные реакции на: 1.Глюкозу 2.Фруктозу 3.Сахарозу 4.??еллюлозу 5.Крахмал
Химия
Назовите,пожалуйста,качественные реакции на: 1.Глюкозу 2.Фруктозу 3.Сахарозу 4.??еллюлозу 5.Крахмал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крахмал определяют йодом
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