Прошу, мне надо очень срочно! По английскому задали домашнее задание: напиши про ??вой день. Про время вспомнить ну никак не могу! Помогите, прошу! Как, например, будет "7.20","8.33","6.23". И еще один вопрос: AM - после пол...

Английский язык

Прошу, мне надо очень срочно! По английскому задали домашнее задание: напиши про ??вой день. Про время вспомнить ну никак не могу! Помогите, прошу! Как, например, будет "7.20","8.33","6.23". И еще один вопрос: AM - после полудня или же перед? Даю 20 баллов.

Автор: Гость