Прошу, мне надо очень срочно! По английскому задали домашнее задание: напиши про ??вой день. Про время вспомнить ну никак не могу! Помогите, прошу! Как, например, будет "7.20","8.33","6.23". И еще один вопрос: AM - после пол...
Английский язык
Прошу, мне надо очень срочно! По английскому задали домашнее задание: напиши про ??вой день. Про время вспомнить ну никак не могу! Помогите, прошу! Как, например, будет "7.20","8.33","6.23". И еще один вопрос: AM - после полудня или же перед? Даю 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда пишешь по английскому цифры так и пишется 7.20am а вечер pm вроде как
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