Назовите пожалуйста слово в котором 4 буквы вторая буква е а 4 буква ь Пожалуйста!!!!

Русский язык

Назовите пожалуйста слово в котором 4 буквы вторая буква е а 4 буква ь Пожалуйста!!!!

Автор: Гость