Назовите районы с комфортными и экстремальными климатическими условиями. Как приспосабливается к ним человек?
География
Назовите районы с комфортными и экстремальными климатическими условиями. Как приспосабливается к ним человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Районы с наиболее благоприятными: юг Западной Сибири,Северный Кавказ,средняя и южная часть европейской территории. Температура: зимой -8...-10,летом +23...+25 Районы с дискомфортными : Приморье,Восточная Сибирь. Теспература: зимой -50...-60,летом больше +30 Человек как правило может эвулиционировать . Люди жувищие на более дискомфортных со временем приспособились к такому холоду или жаре. Их тела уже Привыкли к такой температуре.
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