Назовите районы с комфортными и экстремальными климатическими условиями. Как приспосабливается к ним человек?

Гость: Гость:

Районы с наиболее благоприятными: юг Западной Сибири,Северный Кавказ,средняя и южная часть европейской территории. Температура: зимой -8...-10,летом +23...+25 Районы с дискомфортными : Приморье,Восточная Сибирь. Теспература: зимой -50...-60,летом больше +30 Человек как правило может эвулиционировать . Люди жувищие на более дискомфортных со временем приспособились к такому холоду или жаре. Их тела уже Привыкли к такой температуре.