Соотнесите термины и их значение: 1. Род. А. Объединение нескольких родов 2. Народ??ое ополчение Б. Вооруженные мужчины племени 3. Единое государство В. Гос-во, в котором есть корол.власть 4. Племя

История

Соотнесите термины и их значение: 1. Род. А. Объединение нескольких родов 2. Народ??ое ополчение Б. Вооруженные мужчины племени 3. Единое государство В. Гос-во, в котором есть корол.власть 4. Племя

Автор: Гость