Соотнесите термины и их значение: 1. Род. А. Объединение нескольких родов 2. Народ??ое ополчение Б. Вооруженные мужчины племени 3. Единое государство В. Гос-во, в котором есть корол.власть 4. Племя

История
Соотнесите термины и их значение: 1. Род. А. Объединение нескольких родов 2. Народ??ое ополчение Б. Вооруженные мужчины племени 3. Единое государство В. Гос-во, в котором есть корол.власть 4. Племя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-4,Б-2,В-3 4 лишнее,мы это недаыно изучали и я запомнила
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