Помогите составить специальные вопросы к каждому члену предложения Her sisters are fond of rock music. Their friends are good students.

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Помогите составить специальные вопросы к каждому члену предложения Her sisters are fond of rock music. Their friends are good students.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What her sister fond? Who are fond of rock music?? What does sister Of rock music? Whos friends are good students?? Who are good Students?? What kind Their Friends ??
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