Помогите написать 12 апостолов Христа!!!

Гость: Гость:

1.Петр Первоверховный – первый епископ римский. Проповедывал в Никее, Сирии, Мал. Азии, Сицилии, Коринфе, Испании, Карфагене, Египете, Британии. В 67 г. в Риме распят вниз головой. Св. мощи – в Риме. Память 29 июня. 2.Андрей Первозванный, брат Петра, проповедывал в Византии, Фракии, Македонии, Мал. Азии, Алании, Крыму, Причерноморье, на Руси. Ок. 62 г. в Патрах распят на кресте в виде буквы Х. Часть главы в Амальфи. Память 30 ноября. 3.Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова, проповедывал в Испании. Ок. 44 г. усечен мечом в Иерусалиме при царе Ироде Агриппе I. Память 30 апреля. 4.Иоанн Богослов, евангелист, проповедывал в Мал. Азии, Иерусалиме, Ефесе, на о. Патмос. В нач. II в. (ок. 106 г.) мирно почил в Ефесе. Память 8 мая и 26 сент. 5.Филипп проповедывал в Сирии, Мал. Азии с ап. Варфоломеем; Греции, Аравии, Эфиопии, Фригии. Распят вниз головой в Иераполе (Фригия) в I в. Св. мощи в храме 12-ти Апостолов (Рим); рука – во Флоренции. Память 14 ноября. 6.Варфоломей проповедывал в Сирии, Мал. Азии (с ап. Филиппом); Индии, Вел. Армении. В I в. язычниками в Баку распят вниз головой (содрали кожу, отсекли голову). Часть св. мощей в Риме. Память 11 июня и 25 авг. 7.Фома проповедывал в Индии, Парфии, Мидии, Персии. В I в. мученически скончался в Индии, пронзенный 5-ю копьями. Св. мощи в Индии, в Эдессе, в Константинополе, рука – в Венгрии. Память 6 октября. 8.Матфей (бывш. мытарь Левий), перв. евангелист (41). Проповедывал в Македонии, Сирии, Персии, Парфии, Мидии, Эфиопии. В 60 г. в Африке распят на земле и сожжен людоедами. Память 16 ноября. 9.Иаков Алфеев, брат ап. Матфея, проповедывал в Эдессе, Иудее, Газе, Южн. Палестине, Египте. В I в. распят на кресте в Египте. Память 9 октября. 10.Иуда Иаковлев, или Фаддей, – брат Господень по плоти. Был в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. В Армении ок. 86 г. распят на кресте, пронзен стрелами. Память 19 июня. 11.Симон Зилот проповедывал в Египте, Мавритании, Ливии, Нумидии, Киринии, Абхазии. В I в. в Абхазии распят на кресте. Память 10 мая. 12.Матфий избран в число 12-ти вместо Иуды Искариота. Проповедывал в Иудее, Колхиде, Македонии. Ок. 63 г. побит камнями в Иудее. Глава в Риме, часть мощей в Трире, Павии. Память 9 августа. .....