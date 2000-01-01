От лагеря до станции нужно идти 2 км 850 м лесом, 1 км 200 м полем и 550 м вдоль железной д??роги. Определить расстояние от лагеря до станции. помогите решить задачу заранее спасибо задача 5 класса

Математика
От лагеря до станции нужно идти 2 км 850 м лесом, 1 км 200 м полем и 550 м вдоль железной д??роги. Определить расстояние от лагеря до станции. помогите решить задачу заранее спасибо задача 5 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно сложить2км850м=2000+850=2850м 1км200м=1000+200=1200мперевели в метры 2850+1200+550=4600м=4км600м
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