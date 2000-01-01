От лагеря до станции нужно идти 2 км 850 м лесом, 1 км 200 м полем и 550 м вдоль железной д??роги. Определить расстояние от лагеря до станции. помогите решить задачу заранее спасибо задача 5 класса

Математика

От лагеря до станции нужно идти 2 км 850 м лесом, 1 км 200 м полем и 550 м вдоль железной д??роги. Определить расстояние от лагеря до станции. помогите решить задачу заранее спасибо задача 5 класса

Автор: Гость