По естествознанию пятый класс ответить по параграфу седьмому. лабораторная работа -вопрос 1-2 1.положить кубик льда в стакан. изменилось ли его форма. объем? сделать вывод какое свойство твердых тел вы наблюдали? 2. взять ста...

Обществознание
По естествознанию пятый класс ответить по параграфу седьмому. лабораторная работа -вопрос 1-2 1.положить кубик льда в стакан. изменилось ли его форма. объем? сделать вывод какое свойство твердых тел вы наблюдали? 2. взять стакан с водой и перелить воду в колбу. Что изменилось? Изменился ли объем воды? сделать вывод какое свойство жидких тел вы наблюдали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ну форма уменьшилась у льда, и обьем льда стал меньше, а объём у воды увеличился. 2.нечего не изменилось, объём не изменился.
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