По естествознанию пятый класс ответить по параграфу седьмому. лабораторная работа -вопрос 1-2 1.положить кубик льда в стакан. изменилось ли его форма. объем? сделать вывод какое свойство твердых тел вы наблюдали? 2. взять ста...

Обществознание

По естествознанию пятый класс ответить по параграфу седьмому. лабораторная работа -вопрос 1-2 1.положить кубик льда в стакан. изменилось ли его форма. объем? сделать вывод какое свойство твердых тел вы наблюдали? 2. взять стакан с водой и перелить воду в колбу. Что изменилось? Изменился ли объем воды? сделать вывод какое свойство жидких тел вы наблюдали?

Автор: Гость