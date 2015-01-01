Назовите сходства и различия в процессах формирования Валашского и Молдавского княжеств

История
Назовите сходства и различия в процессах формирования Валашского и Молдавского княжеств
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чем заключается сходство семей Мироновых и Гринёвых? Капитанская дочка. Пушкин. Лиана Исламова ... 2015 г., 15:00:06.  назовите сходства и  различия в  процессах формирования Валашского и  Молдавского княжеств
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