Назовите события, которые произошли в период Смуты. Расположите их в хронологическом порядке

Гость: Гость:

1698-1613 - Смута 1598-1605 - правление Бориса Годунова 1603 - восстание Хлопка- Косолапа 1605-1606 - правление Лжедмитрия 1 1606-1610 - правление Василия Шуйского 1606-1607 - восстание Ивана Болотникова 1608-1610- правление Лжедмитрия 2 1609 - договор со Швецией 1609-1611 - осада поляками Смоленска 1610-1613 - Семибоярщина 1611 - 1 ополчение 1612- 2 ополчение 1612 - Совет всея земли И , закончил смуту собранный в 1613 году Земский собор, который избрал царем Михаила Федоровича Романова.