Назовите три главных вопроса на которые дает ответ эволюционное учение

Биология
Назовите три главных вопроса на которые дает ответ эволюционное учение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что является движущей силой эволюции? что является результатом эволюции? какие факты учавствуют?
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