Назовите тысячную долю каждого из чисел:6.000,13.000,280.000,700.000,4.000.000.Помогите!!!

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Чтобы найти тысячную долю числа, надо уменьшить его в 1000 раз. В Вашем задании все числа оканчиваются нолями, поэтому их очень просто разделить на 1000 - можно зачеркнуть три нолика в конце числа. 6 000 : 1000 = 6 13 000 : 1000 = 13 280 000 : 1000 = 280 700 000 : 1000 = 700 4 000 000 : 1000 = 4 000