Если можно то поподробнее, боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6см и составляет с плоскостью основания угол в 60 градусов. найти обьем пирамиды

Геометрия

Если можно то поподробнее, боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6см и составляет с плоскостью основания угол в 60 градусов. найти обьем пирамиды

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