Если можно то поподробнее, боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6см и составляет с плоскостью основания угол в 60 градусов. найти обьем пирамиды
Геометрия
Если можно то поподробнее, боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6см и составляет с плоскостью основания угол в 60 градусов. найти обьем пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти Vпирамиды, нужно знать ее высоту, она будет равна h=6\/3/2=3\/3; Теперь находим Vпо формуле:V=1/3*(\/3/4)*a^2*h; Подставляя известное h=3\/3 получим:27; ОтветV=27;
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