Уборка на кухне план рассказа как я помогал маме план рассказа как я помогал маме
Литература
Уборка на кухне план рассказа как я помогал маме план рассказа как я помогал маме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я встал на календоре 8марта а это день всех девочек и я захотел зделать подарак маме и помочь ей убраться на кухне. я помыл посуду, полил все цветы, сменил скатертить, протер пыль и кухня сверкала как новая. Когда мама проснулась я выпрыгнул иза угла и крикнул: С 8марта мамочка. Проходи на кухню. Мама была восторге но когда она накланилась и сказала: Дорогой но сегодня не 8 марта ты просто забыл вырвать лист из колендаря.
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