Помогите написать сочинение на тему "Моя мама"!!!

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У каждого человека есть свой близкий человек. Обычно это его мама. Каждый считает что его мама самая лучшая на свете, но моя мама по настоящему самая лучшая, единственная и неповторимая. Сейчас я расскажу вам почему я так считаю.Мою маму зовут Светлана. Ей тридцать девять лет. Она выглядит моложе своих лет. Моя мама имеет длинные русые волосы и красивые карие глаза.Мама очень любит готовить. Особенно мне нравится как она делает курицу запечную в панировочных сухарях. У неё это замечательно получается. Ещё моя любит пикники и прогулки на природе. Каждое лето я и моя мама едем на дачу к бабушке. Там очень красиво, нет городской суеты, можно полностью оторваться от вечных проблем и отдохнуть. В свободное время моя мама не смотрит телевизор, как многие другие. Она считает это пустой тратой времени. Мама увлекается спортом. Зимой мы катаемся с ней на лыжах, а летом гуляем в лесу. По утрам мы вместе бегаем на городском стадионе.Я делюсь с мамой всеми своими секретами, она мой лучший друг. Ей я могу доверить самое сокровенное что есть у меня, она всегда выслушает и поможет мне. Моя мама очень мудрая, она всегда дает очень дельные советы.Для меня мама - самое дорогое, что у меня есть, ведь она дала мне жизнь. Я хочу сказать большое спасибо ей за то, что она научила меня доброте, порядочности и честности. Я во всем стараюсь брать пример со своей мамы.Я ни когда не видел маму выпившей, от неё ни когда не пахло сигаретами. Моя мама образцовая и я хочу сказать ей за это большое спасибо! Большое спасибо за счастливое детство!