Написать сочинение почему я люблю сваю родину

Гость: Гость:

За что я люблю свою родину.Эту фразу можно объяснить слейдущими строками : Я узнал,что у меня Есть огромная семья. И травинка,и лесок, В поле каждый колосок речка,небо голубое- Это всё моё - родное ! Это родина моя, Всех люблю на свете я !!! Тем самым можно сделать вывод,что любитб родину можно за всё!!За всё ,что она создала.