Внаслідок спалювання вуглеводню масою 4,2г утворився оксид карбону (IV) масою 13,2г. В??дносна густина за воднем 42. Визначити молекулярну формулу. Записати формули 3 ізомерів речовини, дати їм назви.
Химия
Внаслідок спалювання вуглеводню масою 4,2г утворився оксид карбону (IV) масою 13,2г. В??дносна густина за воднем 42. Визначити молекулярну формулу. Записати формули 3 ізомерів речовини, дати їм назви.
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