Против чего направлен роман "История одного города"? Помогите пожалуйста, полным ответом.

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Против чего направлен роман "История одного города"? Помогите пожалуйста, полным ответом.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«История одного города» — это, наверное, самое известное произведение Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Здесь сатира направлена против тех пороков российской государственности, которые существовали на протяжении веков. Еще И.С. Тургенев писал, что «История одного города» — это, «в сущности, сатирическая историй русского общества». Здесь город Глупов — это Российская империя в миниатюре, а глуповские градоначальники пародируют конкретных русских императоров. В этом городе власть делает все, чтобы жители не могли жить нормальной жизнью. Немного передохнуть обывателям удается лишь тогда, когда градоначальника, одержимого манией издания все новых и новых законов, сменял тот, кто отвергал все и всяческие законы и предоставлял населению наслаждаться прелестями естественно-растительного существования. Ведь все вновь вводимые законы только увеличивали тяготы, возложенные на горожан. Однако и жизнь «по законам естества» счастья не приносит... Сатира Салтыкова-Щедрина – предостережение о будущих опасностях общественного развития, о важнейших проблемах современности. Осмеивая прошлое России, автор предостерегает нас от ошибок в будущем.

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