Составте уравнение с неизвестным уменьшаемым так, чтобы значение неизвестного было равно 20
Математика
Составте уравнение с неизвестным уменьшаемым так, чтобы значение неизвестного было равно 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-30=20 X=20+30 X=50 ПР 50-30=20 20=20
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