Сравните два межгосударственных объединения - Европейский Союз и СНГ. Найдите между ними сходства и различия. Перечислите государства, входящие в первый и во второй союзы. Объясните, что такое единое европейское гражданство и п...

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Европейский союз был сформирован из государств, СНГ образовлось из одного развалившегося государства СССР, это главное отличие. ЕС 27 государств, СНГ сейчас 11 государств, вышла Грузия. ЕС - Финляндия, Швеция, Дания Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Греция, Словения, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Испания, Италия, Германия, Франция, Австрия, Великобритания, Ирландия Кипр, Мальта В таком порядке их лучше сортировать по группам стран. СНГ-Молдова, Украина, Беларусь, Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан. Единого гражданства в СНГ нет потому , что государства независимы, а гражданство - устойчивая правовая связь гражданина с определенным государством. СНГ - это союзная организация