Сравните два межгосударственных объединения - Европейский Союз и СНГ. Найдите между ними сходства и различия. Перечислите государства, входящие в первый и во второй союзы. Объясните, что такое единое европейское гражданство и п...

Обществознание
Сравните два межгосударственных объединения - Европейский Союз и СНГ. Найдите между ними сходства и различия. Перечислите государства, входящие в первый и во второй союзы. Объясните, что такое единое европейское гражданство и почему единого гражданства нет в СНГ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европейский союз был сформирован из государств, СНГ образовлось из одного развалившегося государства СССР, это главное отличие.  ЕС 27 государств, СНГ сейчас 11 государств, вышла Грузия.  ЕС - Финляндия, Швеция, Дания  Эстония, Латвия, Литва,  Польша, Чехия, Словакия, Венгрия,  Болгария, Румыния, Греция, Словения,  Бельгия, Нидерланды, Люксембург,  Португалия, Испания, Италия,  Германия, Франция, Австрия,  Великобритания, Ирландия  Кипр, Мальта  В таком порядке их лучше сортировать по группам стран.  СНГ-Молдова, Украина, Беларусь, Россия,  Армения, Азербайджан,  Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан. Единого гражданства в СНГ нет потому , что государства независимы, а гражданство - устойчивая правовая связь гражданина с определенным государством. СНГ - это союзная организация
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