Потрібен твір- роздум на тему : "Чи варто пам"ятати минуле заради майбутнього", якщо можна не з інета. з прикладами

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Потрібен твір- роздум на тему : "Чи варто пам"ятати минуле заради майбутнього", якщо можна не з інета. з прикладами
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Автор: Гость
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Гость:
Хто не знає минулого той не вартий майбутнього.слова І.Франко
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