От одной станции до другой 240 км. Это расстояние поезд ехал со скоростью 60 км/с. Ско??ько времени поезд был в пути?
Математика
От одной станции до другой 240 км. Это расстояние поезд ехал со скоростью 60 км/с. Ско??ько времени поезд был в пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:60=4 (ч) - должен проехать поезд за это время
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