От одной станции до другой 240 км. Это расстояние поезд ехал со скоростью 60 км/с. Ско??ько времени поезд был в пути?

Математика

От одной станции до другой 240 км. Это расстояние поезд ехал со скоростью 60 км/с. Ско??ько времени поезд был в пути?

Автор: Гость